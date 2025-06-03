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أخبار مصر

الزراعة: ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 60%

الثروة الحيوانية،
الثروة الحيوانية، فيتو

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن قطاع الإنتاج الحيواني في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 40% عام 2014 إلى أكثر من 60% حاليًا، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في الدواجن ومنتجات الألبان.

 

دعم سلاسل الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي

وأضاف خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري"، أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا في دعم سلاسل الإنتاج بداية من توفير الأعلاف وتحسين السلالات، وصولًا إلى ضبط الأسواق وتفعيل الرقابة الصحية والبيطرية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد مجرد شعار بل واقع يتحقق على الأرض.

حركة التجارة الدولية 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد من اللحوم وعدم الاعتماد على دولة واحدة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة الدولية، مثل الوضع في السودان.

 

الزراعة: المشروع القومي للبتلو حجر الزاوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

 

وأكد أن المشروع القومي لـ البتلو يمثل أحد أبرز إنجازات الدولة في دعم الإنتاج الحيواني، حيث يهدف إلى منع ذبح العجول الصغيرة التي تقل أوزانها عن 100 كيلوغرام، ما يقلل من الهدر في الثروة الحيوانية ويزيد من العائد الاقتصادي للمربين.

وأوضح، أن المشروع بدأ عام 2017 بتمويل قدره 100 مليون جنيه، وتجاوز اليوم حاجز الـ9.5 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 44 ألف مربٍ من صغار المزارعين والشباب، من خلال قروض ميسّرة بفائدة لا تتجاوز 5%.

وأشار إلى أن المشروع يتكامل مع جهود تحسين السلالات المحلية عبر برامج التهجين، ويُسهم في رفع نسب التصافي، حيث تصل كمية اللحوم الناتجة من العجل بعد التسمين إلى أكثر من 250 كيلوغرامًا، مقارنة بـ30 كيلوغرامًا فقط عند الذبح المبكر.

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الزراعة اللحوم الحمراء الدواجن الالبان الثروة الحيوانية والداجنة الإنتاج الحيواني

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