محافظ سوهاج يتفقد بدء أعمال تطوير وتجميل ميدان الخلوة بأخميم

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تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء، بدء أعمال خطة تطوير وتجميل ميدان الخلوة، بحضور المهندس على بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة تطوير وتجميل الميدان تشمل " تجديد واجهة المسجد، وإنشاء مسلة فرعونية، وتوحيد دهان واجهات المباني المطلة على الميدان، وخلق محاور مرورية جديدة، بالإضافة إلى أعمال المسطحات الخضراء، والدهانات، وإضفاء الهوية البصرية على الميدان، مشيرا إلى أن ميدان الخلوة يُعد من أبرز الميادين الحيوية بمدينة أخميم، حيث يربط بين المدينة وطريق الطواحين، كما يمثل المدخل الشرقي لسوهاج، ما يجعله نقطة انطلاق رئيسية نحو العديد من المناطق الأثرية والسياحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية متكاملة لتطوير مداخل المدن والميادين العامة، وتحقيق نقلة نوعية في المشهد الحضري بمحافظة سوهاج، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين على حد سواء.

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