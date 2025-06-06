قائمة الممنوعات داخل المترو خلال عيد الأضحى

استقبلت شركة مترو الأنفاق عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الرقابة على المحطات لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.

وقررت شركة مترو الأنفاق منع الجزارين من استقلال المترو وبحوزتهم معدات الذبح مما يهدد سلامة الركاب خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته تابع المهندس على فضالى، العضو المنتدب لـ مترو الأنفاق، حركة تشغيل المترو وراجع التشغيل خلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد فضالى على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأى من المحطات.

قائمة ممنوعات عيد الأضحى

وتم التأكيد على أن المترو يمنع حمل المعدات أو الشاشات أو الآلات الحادة والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة على متن القطارات وداخل المحطات.

من ناحية أخرى ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الساعات الـ24 الأخيرة لتسجل مليونا و900 ألف راكب على كافة خطوط المترو.

و قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق: إنه تم تجهيز 1235 رحلة يوميا لقطارات مترو الأنفاق خلال أيام العيد للخطوط الثلاث.

وأضاف، أنه تم نشر فرق الطوارئ على الخطوط الثلاث لمواجهة أي أعطال للقطارات، وتجهيز وحدات الإسعاف، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة داخل القطارات، وتوفير عنصر نسائي في كل محطة مترو ليكون مسئولا عن تفتيش السيدات.

من ناحية أخرى انتهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من اعتماد جداول التشغيل والراحة خلال أيام العيد الأضحى المبارك.

وتم التأكيد على وجود الطاقم الكافي لتشغيل مترو الأنفاق، من عمال أمن إداري، وصيانة، وصرافين تذاكر وسائقين، وغيرهم من كافة طوائف التشغيل بالمترو، كما تم التأكد من توزيع الإجازات ورديات العمل بالشكل الذي لا يؤثر على تشغيل المترو على مدار أيام العيد.

من ناحية أخرى قامت شركة المترو بحملة صيانة واسعة لكافة وسائل التهوية للتأكد من سلامتها بما ينعكس على سلامة تشغيل مترو الأنفاق خلال الفترة القادمة وخاصة مع دخول فصل الصيف وما تشهده من ارتفاع فى درجات الحرارة.

وقامت إدارة المترو بالتنسيق مع كافة الجهات لتقديم موسم صيف جيد بما يتناسب مع مستوى الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها خلال فترة الأعياد وما بعدها، كما تم التنسيق بين شركة المترو والجهات الأمنية وشرطة النقل لتأمين حركة نقل الركاب.

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