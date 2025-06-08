السكة الحديد: بيع 3.5 مليون تذكرة تم حجزها لعيد الأضحى على الوجهين البحري والقبلي

قامت السكك الحديدية ببيع ما يقرب من 3 ملايين ونصف تذكرة للقطارات خلال أيام طرح تذاكر القطارات المخصصة لعيد الأضحى المبارك.

على صعيد آخر طالب المهندس علاء سعداوي الخبير في قطاع النقل، بضرورة الإسراع في الوصول إلى 80% من طرح التذاكر الخاصة بالقطارات إلكترونيًّا من خلال الحجز الإلكترونى أو شراء التذاكر بنظام مميكن لتقليل التعامل البشري، وذلك قبل قدوم عيد الفطر المبارك.

وطالب رئيس الهيئة القومية للسكك بضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعات ميكنة تذاكر القطارات، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة نقل الركاب وضمان تقليل التعامل المباشر بين الراكب والصراف.

من ناحية أخرى شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على قائدي القطارات ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل على مدار الساعة والخاصة ببعض التهديات لتأمين النقل، وكانت السكك الحديد أكدت ضرورة الالتزام بمراجعة تشغيل جهاز الامان، ومراجعة كافة وسائل الأمان وحالة الجرار والعربات وتأتي الإجراءات الخاصة بالتشغيل في ظل الاستعدادات لاستقبال العيد الأضحى المبارك.

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