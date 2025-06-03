محافظ سوهاج يوجه بتخفيض سعر كيلو اللحوم إلى 310 جنيهات بدلًا من 330

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء بضرورة توحيد الأسعار داخل السوق، والعمل على تخفيض أسعار بعض السلع، مطالبًا بخفض سعر كيلو اللحوم إلى 310 جنيهات بدلًا من 330 جنيهًا، وسعر كيلو السكر إلى 28 جنيهًا بدلًا من 31 جنيهًا.

كما المحافظ شدد على أهمية الرقابة المستمرة على الأسعار وجودة السلع، موجها وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة التموينية ومتابعة السوق يوميًا بأسعار مخفضة للمواطنين، والتخفيف من أعباء المعيشة.

ويأتي افتتاح هذا السوق في إطار حرص محافظة سوهاج على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجات الأسر المصرية في مواسم الأعياد بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

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