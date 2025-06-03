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اقتصاد

شعبة الذهب تكشف توقعاتها للأسعار الفترة المقبلة بعد الارتفاع الأخير

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

قال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب قفزت على المستوى العالمي بنسبة تقترب من 3%، مدفوعة بحالة عدم الاستقرار الناتجة عن تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، مما جعل المستثمرين يتجهون للذهب كملاذ آمن.

 

الأونصة تقترب من 3400 دولار.. وعيار 21 يصل إلى 4700 جنيه

وأوضح عبد الحكيم أن سعر الأوقية العالمية اقترب من حاجز 3400 دولار، بينما ارتفع جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية بنحو 100 جنيه، مسجلًا 4700 جنيه.

 

الذهب يرتفع من 1764 إلى 3500 دولار خلال 4 سنوات

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن أسعار الذهب شهدت اتجاهًا تصاعديًا قويًا منذ عام 2021، حيث ارتفعت الأونصة من 1764 دولارًا إلى نحو 3500 دولار، ما يعكس الارتباط الوثيق بين السوقين المحلي والعالمي.

 

الذهب مخزن للقيمة في أوقات الاضطراب

وختم عبد الحكيم بتأكيده على أن الذهب سيظل أداة فعالة للتحوّط في مواجهة الأزمات، ومخزنًا حقيقيًا للقيمة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، متوقعًا مزيد من الارتفاعات في اسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

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