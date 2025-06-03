الثلاثاء 03 يونيو 2025
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رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جراحية معقدة لحالة مصابة بتهتك الضفيرة العصبية

إجراء العمليات الجراحية
إجراء العمليات الجراحية المعقدة لحاله مصابه بتهتك الضفيرة

أجري الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والفريق الطبي المصاحب له عملية جراحية معقدة لحالة مصابة بتهتك الضفيرة العصبية اثر حادث سيارة أدي إلي شلل تام للطرف العلوي الأيسر، حيث تعد إنجازا جديدا يضاف لنجاحات الوحدة في علاج الحالات المعقدة الصعبة ذات المهارة العاليه، وذلك بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي القديم.

وأوضح النعماتي انه خلال العملية تم استكشاف للضفيرة العصبية وتبين وجود تهتك بها مع فقد الجزء الواصل بين الحبل الشوكي العنقي والطرف الآخر من الضفيرة، وقد تم اجراء ترقيع عصبي تعويضا للجزء المفقود، حيث ان الحالة كانت مصابة بتهتك الضفيرة العصبية المغذية للطرف العلوي الأيسر والذي أدي إلي شلل تام للطرف العلوي الأيسر، مضيفا إن التدخل الجراحي استمر علي مدار ٥ ساعات، بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الأورام بالمستشفيات الجامعية.

 

وقد ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور ياسر سرور أستاذ مساعد جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية وعد من الهيئة المعاونة الدكتور محمد شحاته، الدكتور مصطفى عبداللاه، الدكتور بسام، الدكتور رفعت والدكتورة مروة مدرس التخدير والعناية المركزة والدكتور حسام مدرس مساعد التخدير.

 

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الهيئة المعاونة الجراحات الميكروسكوبية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المستشفي الجامعي بالمستشفيات الجامعية

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