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كانت رايحة تحجز فستان الفرح، مصرع فتاة بالمنوفية فى حادث سير

كانت رايحة تحجز فستان
كانت رايحة تحجز فستان كتب الكتاب، مصرع فتاة بالمنوفية

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من أعلي دراجة نارية يقودها شقيقها أسفل سيارة نقل ثقيل بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك أثناء ذهابها لحجز فستان كتب الكتاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 

تفاصيل الواقعة


تلقي اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع "رحاب حسن" أسفل سيارة نقل ثقيل.

 

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها شقيقها بجانب السيارة النقل ومن ثم سقوطها أسفلها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية شبين الكوم محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم منوف

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