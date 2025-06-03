التحقيق فى العثور على زوجين متوفيين داخل منزلهما بالمنوفية

عثر أهالى قرية تلوانة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على جثتان لزوج وزوجته متوفيين داخل منزلهما، وتم إبلاغ مركز شرطة الباجور.

قوة أمنية تنتقل لمحل الواقعة

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور لمحل الواقعة للمعاينة، وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم قانونًا.

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بتلقيهم بلاغ بالعثور على زوج وزوجته متوفيين داخل منزلهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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