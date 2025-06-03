الأعلى للإعلام يُعدل مواعيد بث البرامج الرياضية لتغطية نهائي كأس مصر ومعسكر الأهلي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وبناء على رغبة بعض القنوات الفضائية في تقديم تغطية متميزة ومتكاملة لمباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز، وكذلك استعدادات النادي الأهلي لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال:" نظرًا لبدء مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس القادم 5 يونيو 2025، واحتمال امتداد وقت بث المباراة على الهواء مباشرة حال اللجوء للوقت الإضافي وضربات الترجيح، ويعقب ذلك مراسم تسليم الكأس والجوائز، يُسمح لجميع القنوات الفضائية بمد بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير الأخرى المعمول بها".

كما وافق على طلب الشركة المتحدة للرياضة بالسماح لشبكة قنوات أون سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لمعسكر النادي الأهلي المقام في مدينة ميامي الأمريكية استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ببث برنامج تليفزيوني لتغطية تدريبات النادي الأهلي اليومية على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية صباحًا في الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو إلى يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025.

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