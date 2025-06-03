الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

وكيل وزارة التموين بقنا يحبط محاولتي تهريب سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

حملات تموينية
حملات تموينية

كثفت مديرية التموين بقنا حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومنع تهريب السلع التموينية المدعمة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

تمكن حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وفريق العمل بالمديرية من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السكر التمويني، حيث تم ضبط سيارة محمّلة بـ40 شيكارة سكر، زنة الواحدة 50 كجم، كانت في طريقها إلى السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع

وفي سياق متصل، تم ضبط سيارة أخرى محملة بكميات متنوعة من السلع التموينية، وجاءت المضبوطات على النحو التالي 45 كرتونة زيت خليط تمويني (سعة العبوة 800 مللي) بالإضافة إلى 5 زجاجات،كمية قدرها 597 كجم من السكر التمويني،عدد 108 علبة جبنة “جبنالكو”،عدد 520 كيس مكرونة،و30 كيس منظف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر ضد المخالفين تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ حملات يومية بمراكز وقرى المحافظة لمتابعة الأسواق، وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع المدعمة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

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