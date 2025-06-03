الزراعة والري توزعان ذرة شامية ورفيعة على 300 مزارع بالمجان في سوهاج (صور)

شارك المهندس محمد طايع وكيل وزارة الري بسوهاج والدكتور عبد اللطيف محمد دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج في مؤتمر موسع حول عرض انجازات مشروع تحديث تقنيات الري الحديث في صعيد مصر الذى تنفيذه منظمة الأغذية العالمية الفاو بالاشتراك مع مديرية الزراعية والرى حيث تم توزيع 300 مزارع ذرة شامية ورفيعة بالمجان للزراعة 250 فدان لتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين بمركز دارالسلام سوهاج

بحضور المهندس محمد طايع وكيل وزارة الرى بسوهاج والدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزرعية والمهندس سعد الحويصلى مدير المشروع الفاو بالزراعية وعماد أبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد يحى بحرى وعدد من القيادات التنفيذية والمزارعين المستفيدين من المشروع.

مشروع تحديث تقنيات الري الحديث لتحسين سبل العيش لصغار المزارعين في صعيد مصر

ومن جانبه أكد المهندس محمد طايع وكيل وزارة الري، في كلمته أن التحول إلى أنظمة الري الحديثة يمثل محورا رئيسيا لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، خاصة في ظل المبادرات الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين.

لتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين.. الزراعة والري توزعان ذرة شامية ورفيعة على 300 مزارع بالمجان في سوهاج

واضاف طايع أن محافظة سوهاج تسعى أن تكون من المحافظات الرائدة في تطبيق هذه الأنظمة الرى الحديث بدلا من الغمر فى المياه وأن محافظة سوهاج صديقة للبيئة وأن المشروع يهدف إلى تطوير أساليب الري وتدريب المزارعين على إقامة مشروعات صغيرة محدوده الدخل.

وأكد الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعية بسوهاج أن تقنيات الري الحديث يمكن أن ترفع الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% وتقلل من استهلاك الأسمدة بنسبة تصل إلى 50%، ما يخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المزارعين وأن المشروع يحقق بعدًا اجتماعيًا مهما من خلال تحسين سبل العيش للأسر الريفية

واوضح الدكتور كميل ناعوم منسق المشروع بمحافظة سوهاج بأن جميع الخدمات التي تقدم للمزارعين المستفيدين بالمجان مدفوعة من منظمة الاغذية والزراعة لتشجع المزارعين على تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا تهدف الى ترشيد استهلاك المياه وزيادة انتاجية المزارعين مما ينعكس على تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة سوهاج وأن المشروع يسعى إلى تحسين سبل عيش سكان الريف من محدودى الدخل في منطقة صعيد مصر من خلال زيادة الإنتاج الزراعي ر

والجدير بالذكر ان توزيع التقاوى يعمل في محافظة سوهاج في 6 مراكز تتضم 15 قرية باجمالي مستفيدين يصل الى 1200 مستفيد من صغار المزارعين والشباب والسيدات.

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