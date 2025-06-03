خالد أبو المكارم: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية استجاب لخصوصية القطاعات الإنتاجية

أشاد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة بالبرنامج الجديد، لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، مؤكدا، أن البرنامج الجديد ولأول مرة يراعي خصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة



وقال: إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية مشيرا الي المرونة التي تمتع بها البرنامج الجديد ليستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويراعي احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة



وأضاف أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يمثل استجابة لمطالب المصدرين والتي طالما أكدوا على أهميته بما يمكن القطاعات الإنتاجية المختلفة من الحصول على الدعم اللازم لرفع درجة تنافسيتها وقدرتها علي اختراق سوق جديدة بمنتجات جديدة أكثر ابتكارا.

وثمن أبو المكارم ما تم الإعلان عليه من تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة يتم توجيهها واستخدامها لزيادة صادرات منتجات بعينها لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

وأكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في تعامل الدولة مع ملف الصادرات إلا أنه كما يقول ان الحكم على البرنامج لن يكون موضوعي إلا بعد 6 أشهر من تطبيقه على الاقل وتقييم آليات تنفيذه.

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