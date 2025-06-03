الثلاثاء 03 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 4 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية، وكمية من المواد المخدرة "آيس والهيروين المخدر"، بقصد الاتجار بمدينة نصر إلى جلسة 15 يونيو الجاري.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أنه تم أخذ عينة من المضبوطات، وتبين أنها لمسحوق بيج اللون داخل كيس بلاستيك شفاف وزن 600 جرام، وأنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بحيازة 4 عاطلين  المخدرات، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والمواد المخدرة، (3 طبنجة – 2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الآيس).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهر الهيروين مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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