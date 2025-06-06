خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع التضخم عن شهر مايو فى مصر

التضخم ، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن التضخم يعني مستوى التغيير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فـيـتو إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، لافتًا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

مؤشر التضخم عن شهر مايو

وقال إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ (16.5%) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5%) لشهر أبريل 2025، ويأتى ذلك نتيجة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (16.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (10.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.6%)

وأشار إلى أن الجهاز رصد ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (63.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (19.0%).... مما ساهم فى نهاية الأمر إلى ارتفاع التضخم السنوى فى مصر عن شهر مايو.

الفارق بين التضخم العام والأساسي

وأشار عبد المطلب فى تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن “التضخم العام” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة فى البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما مؤشر “التضخم الأساسي” هو الذى يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير. وتتضمن السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة وبالتالى فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهري.

وقال إن خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين. كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي لـ 16.5% لشهر مايو 2025

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (258.4) نقطة لشهر مايو 2025، بارتفاع قدره (1.8%) عن شهر أبريل 2025.

وفقا للتقرير، ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (2.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%). هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (-4.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-0.9%).

معدل التضخم السنوي

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.5%) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5%) لشهر ابريل 2025.

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