المهرجان القومي للمسرح ينعى سميحة أيوب: صنعت تاريخًا ملهما للأجيال

نعى المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة القديرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، التي رحلت بعد رحلة إبداع امتدت لعقود، كانت فيها رمزًا للفن الصادق والالتزام المسرحي الراقي.

المهرجان القومي للمسرح ينعي سميحة أيوب

وأكد محمد رياض أن الراحلة لم تكن مجرد فنانة، بل كانت روحًا مسرحية خالصة، صنعت تاريخًا ستظل الأجيال تدرسه وتستلهم منه.

تكريم سميحة أيوب

يذكر أن النسخة السابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري والتي أقيمت العام الماضي، حرصت على تكريم الفنانة الراحلة سميحة أيوب، حيث أطلق اسمها على الدورة السابعة عشرة.

كما عرض فيلم "سيدة المسرح العربي"، وكان من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أشرف فايق، وشاركت فيه الفنانة الراحلة برفقة أيمن الشيوي، ومازن نادر محمد، وسارة الشرقاوي، ومحمد يوسف المنصور، وحنين وهدير طلعت، وعدد من طلبة وطالبات ورش التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

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