مصرع سيدتين في حريق داخل حوش مواشي بقنا

لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق داخل حوش مواشي بمنطقة الطوابية بقرية أولاد عمرو، التابعة لمركز قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد باندلاع حريق في حوش للمواشي، أسفر عن وفاة سيدتين متأثرتين بإصابتهما داخل موقع الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع كل من: نجاة جودة سالم، 47 عامًا، وآمال السيد عطا، 35 عامًا وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحريق وأسبابه.

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