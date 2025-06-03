ضبط 4 شباب اقتحموا لجان امتحانات الإعدادية بالعجمي بأسلحة بيضاء (صور)

تمكن أمن إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية من السيطرة على ٤ شباب اقتحموا لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أمير الشعراء، بعد أن قفزوا من أعلى الأسوار للتشاجر مع طالب يؤدي الامتحانات.

اقتحام لجان الإعدادية بالعجمي

وسلم أمن إدارة العجمي الشبان الأربعة مقتحمي مدرسة أمير الشعراء إلى شرطة النجدة المكلفة بتأمين اللجان وقسم شرطة الدخيلة بعد حضور قوة أمنية بشكل سريع إلى المدرسة وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة.

وبحسب أولياء الأمور فانهم فوجئوا بـ٤ شباب لا تتجاوز أعمارهم ١٦ عام يحملون أسلحة بيضاء ويهرولون نحو المدرسة، وقفزوا من أعلى الأسوار رغم أنها مرتفعة إلى داخل المدرسة، لتحدث حالة من الهرج قبل أن يتمكن أمن إدارة العجمي والمدرسة من السيطرة عليهم وتسلميهم للأجهزة الأمنية.

مشاجرة بين أولياء الأمور

كما شهدت لجان مجمع الدخيلة الرسمية والتي تبعد خطوات عن مدرسة أمير الشعراء، مشاجرة بين أولياء الأمور.

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