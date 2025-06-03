خالد جلال ناعيا سميحة أيوب: اليوم تنكس رايات الإبداع ألما ووفاء

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد أن تركت لنا إرثا فنيا كبيرا، أثرت به الفن والإبداع المصري والعربي.

المخرج خالد جلال

وقال جلال: اليوم تنكس رايات الإبداع ألما ووفاء لرحيل سيدة المسرح العربي، وإحدى أبرز القامات الفنية الشامخة، مضيفا أنه ربطته بالراحلة الكبيرة علاقة وثيقة لمس خلالها قدرا كبيرا من الولع بالفن والإخلاص له على مر السنين، رحم الله المبدعة سميحة أيوب وغفر لها، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

مسيرة سميحة أيوب

يشار إلى أن من أعمالها فى السينما "أرض النفاق، فجر الإسلام، امرأة فى دوامة، أدهم الشرقاوي، تيتة رهيبة"، ومن أعمالها فى التليفزيون " الضحية، الساقية، الرحيل، محمد رسول الله، الضوء الشارد، سعد اليتيم، أميرة فى عابدين، المصراوية، ولسة بحلم بيوم".

وفى المسرح نذكر منها " كوبري الناموس، سكة السلامة، انطونيو وكليوباترا، الخديوي، الناس اللى فى الثالث، ست الملك"، إلى جانب عدد من المسلسلات الإذاعية.

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