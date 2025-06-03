الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خالد جلال ناعيا سميحة أيوب: اليوم تنكس رايات الإبداع ألما ووفاء

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال والفنانة سميحة أيوب

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد أن تركت لنا إرثا فنيا كبيرا، أثرت به الفن والإبداع المصري والعربي. 

 

المخرج خالد جلال 

 وقال جلال: اليوم تنكس رايات الإبداع ألما ووفاء لرحيل سيدة المسرح العربي، وإحدى أبرز القامات الفنية الشامخة، مضيفا أنه ربطته بالراحلة الكبيرة علاقة وثيقة لمس خلالها قدرا كبيرا من الولع بالفن والإخلاص له على مر السنين، رحم الله المبدعة سميحة أيوب وغفر لها، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. 

 

مسيرة سميحة أيوب 

يشار إلى أن من أعمالها فى السينما "أرض النفاق، فجر الإسلام، امرأة فى دوامة، أدهم الشرقاوي، تيتة رهيبة"، ومن أعمالها فى التليفزيون " الضحية، الساقية، الرحيل، محمد رسول الله، الضوء الشارد، سعد اليتيم، أميرة فى عابدين، المصراوية، ولسة بحلم بيوم".

وفى المسرح نذكر منها " كوبري الناموس، سكة السلامة، انطونيو وكليوباترا، الخديوي، الناس اللى فى الثالث، ست الملك"، إلى جانب عدد من المسلسلات الإذاعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخرج خالد جلال مسيرة سميحة أيوب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وفاة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي

الأكثر قراءة

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟، البحوث الفلكية توضح

الزمالك وبيراميدز يتنافسان لخطف لاعب مودرن سبورت

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

وزير العمل يشيد بالمسودة الأولى لمشروع قانون العمالة المنزلية

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

خدمات

المزيد

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية