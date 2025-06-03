الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بمحطة قفط بقنا

اسعاف
اسعاف

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات القطار على سكة حديد محطة قفط، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور. 

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، مفاده مصرع شاب في حادث قفط في محطة قفط.

وتبين بعد الفحص مصرع محمد.أ.ع، يبلغ من العمر 23 عامًا، من فرشوط ومقيم في عمائر الكلاحين، دهسًا أسفل عجلات القطار في محطة قفط البندر، لعدم وقوف القطار قفز خلال سيره فلقي مصرعه في الحال.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قفط فرشوط قنا محافظة قنا مركز شرطة قفط مديرية أمن قنا مستشفي قنا

مواد متعلقة

تفاصيل مقتل مزارع على يد قريبه بقرية السمطا في قنا

تشميع مركز جراحة مخ وأعصاب مخالف في قنا (صور)

محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بنادي الشرطة

محافظ قنا يتابع جاهزية المخابز والأسواق استعدادا لعيد الأضحى (صور)

الأكثر قراءة

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟، البحوث الفلكية توضح

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

الزمالك وبيراميدز يتنافسان لخطف لاعب مودرن سبورت

وزير العمل يشيد بالمسودة الأولى لمشروع قانون العمالة المنزلية

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

خدمات

المزيد

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية