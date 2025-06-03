مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار بمحطة قفط بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهسًا أسفل عجلات القطار على سكة حديد محطة قفط، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، مفاده مصرع شاب في حادث قفط في محطة قفط.

وتبين بعد الفحص مصرع محمد.أ.ع، يبلغ من العمر 23 عامًا، من فرشوط ومقيم في عمائر الكلاحين، دهسًا أسفل عجلات القطار في محطة قفط البندر، لعدم وقوف القطار قفز خلال سيره فلقي مصرعه في الحال.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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