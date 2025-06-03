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محافظات

تفاصيل مقتل مزارع على يد قريبه بقرية السمطا في قنا

القبض على متهم، فيتو
القبض على متهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل واقعة مقتل مزارع بطلق ناري في الدبايات قرية السمطا بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

وتبين بعد الفحص مقتل ع. ر.، يبلغ من العمر 42 عامًا، على يد أحد أقاربه، من بني عمومته، يُدعى م.، بسبب مشادات نشبت بينهما على “كوم رمال”، فسقط داخل قناة المياه الخاصة بري زراعتهما، وكان الاثنان يصنعونها بالطوب والأسمنت، وتطورت إلى جريمة قتل، وفر المتهم هاربًا داخل قرية السمطا بمركز دشنا.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع مزارع يُدعى ع. ر.، يبلغ من العمر 42 عامًا، بطلق ناري داخل قرية السمطا التابعة لدائرة المركز.

ويكثف رجال المباحث مجهوداتهم للقبض على المتهم الهارب لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها.

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