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سياسة

وبدأ العد التنازلي، موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم

الايجار القديم، فيتو
الايجار القديم، فيتو

يستأنف مجلس النواب، عقد جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل، لاستكمال الاستماع إلى كافة وجهات النظر حول التعديلات المقترحة.

ومن المتوقع أن ينتهي المجلس من مناقشة التعديلاتقبل نهاية دور الانعقاد الحالي المزمع رفعه في شهر يوليو المقبل، وذلك تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شهر نوفمبر الماضي والذى قضي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه من الأفضل أن ينتهى البرلمان من إقرار تلك التعديلات علي قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد، حتى لا تتحول المحاكم إلي ساحات صراع بين الملاك والمستأجرين.

وحول الجدل قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون، أن دعوات البعض لمجلس  النواب، بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠٠٢ الذى يسمح بامتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول، هى دعوات ليست في محلها.

 

حكم المحكمة الدستورية


وأوضح فوزي في تصريح خاص لفيتو، أن هناك فارق بين إلزامية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وبين إلزام مجلس النواب بألا يقوم بتعديلات تشريعية.


وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية ملزم وتم تنفيذه بالفعل منذ صدوره، حيث قامت الدولة بتعديل القانون وفقا له وتم مد العقد لجيل واحد.

 

السلطة التشريعية

 

وتابع:  ولكن بعد ذلك ألا تملك السلطة التشريعية أن تلغى كل تلك التعديلات؟.

وأضاف، بالتأكيد تملك السلطة التشريعية، التدخل بأى طريقة تراها، حتى وإن رأت إلغاء القانون بالكامل، فهذا حق دستوري للسلطة التشريعية صاحبة الحق والاختصاص التشريعى، وبالتالي، القول بأن حكم الدستورية  ٢٠٠٢ ملزم للبرلمان بألا يقترب من تعديل ذلك النص في القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ بشأن الإيجار القديم، هو قول لا يصادف صحيح حكم القانون، لأن السلطة التشريعية تملك الإلغاء والتعديل كيفما ترى، ومن حق المعترضين أن يطعنوا علي دستورية تلك التشريعات بعد إقرارها من البرلمان.


وتابع أستاذ القانون الدستوري، وفيما يتعلق بدعوات البعض نحو الحاجة إلي تفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢،  فهناك قواعد وأحكام لتفسير أحكام المحكمة الدستورية.
 

تفسير القوانين

 

وأوضح أنه بالنسبة لتفسير القوانين، فهو أمر يأتى إذا أثار خلاف في التطبيق، ويكون بموجب طلب من وزير العدل بناء علي طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبناء عليه تصدر المحكمة  قرار تفسير يتعلق بنص من النصوص.

وتابع، أما بالنسبة لتفسير الأحكام فهو أمر جائز إذا كان الحكم غامضا أو به تناقض في حيثيانه، وحال غير ذلك يتم رفض الدعوى لوضوح الحكم والحيثيات.

 

القضية الدستورية

 

وأضاف، أيضا هناك ما يسمى دعاوى الحكم، حيث يستطيع أى طرف في القضية الدستورية أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية يطلب منها تفسير الحكم إذا شابه غموض، كما له أن يطلب منها الحكم في كونها أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، وهو ما تم استعراضه بالتفصيل في كتاب الدعوى الدستورية الصادر عام ٢٠١٢.

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استاذ القانون الدستوري الإيجار القديم الدكتور صلاح فوزى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى حكم المحكمة الدستورية

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