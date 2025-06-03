الثلاثاء 03 يونيو 2025
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تشميع مركز جراحة مخ وأعصاب مخالف في قنا (صور)

حملة بقنا،فيتو
حملة بقنا،فيتو

قامت إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز نجع حمادي بالتعاون مع لجنة العلاج الحر بمحافظة قنا، بشن حملة مكبرة  للتفتيش البيئى والصحى حيث تم المرور على مراكز جراحة عامة ومعامل تحاليل ومراكز علاج المخ والأعصاب والعناية المركز.

فتم تحرير محضرين بيئي لـحد مراكز الجراحة والاخر لاحد معامل التحاليل.

كما  تم غلق وتشميع مركز لجراحة المخ والأعصاب والعناية المركزة.

حملات مستمرة علي العيادات والمراكز غير المرخصة

ومن جانبه، أكد رئيس المركز ان مثل هذه الحملات تعمل بصفة مستمرة لضبط اى مخالفات بيئية او صحية والتصدي لها بالقوانين المنظمة.

وذلك تنفيذا لتعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادى الى مديرى الاداراة والاقسام المعنية بتكثيف أعمال المتابعات الميدانية.

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جراحة المخ والاعصاب شئون البيئة مخالفات بيئية مدينة نجع حمادي نجع حمادي

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