كيف أعاد فيلم "تيتة رهيبة" سميحة أيوب للسينما بعد قطيعة طويلة؟

كانت الفنانة سميحة أيوب في مرحلة من حياتها تشارك في السينما، وقدمت أكثر من عمل ناجح بها، ولكنها انقطعت وأصبحت تصب كامل تركيزها على المسرح والدراما التلفزيونية.

ولقد كشفت الراحلة في لقاء سابق لها في برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن سر عودتها للسينما من خلال فيلم “تيتة رهيبة” بعد تلك القطيعة الطويلة.

حيث قالت في اللقاء إنها كانت ترفض العمل بالسينما لمدة 18 عاما إلى أن جاءها اتصال هاتفي من المخرج سامح عبد العزيز، الذي عرفها بنفسه وعرض عليها تناول “ فنجان قهوة” كما عرفها بأعماله الفنية فوافقت الفنانة القديرة سميحة أيوب لإعجابها بالأعمال التي قدمها.

وخلال الحديث بينهما، عبر المخرج عن رغبته العميقة في أن تشارك الفنانة الكبيرة في عمل جديد له، ولكنها رفضت، ومع ذلك ترك لها سيناريو العمل وأخبرها أنه سيعاود الاتصال بها فيما بعد.

وأكدت الراحلة سميحة أيوب أنها واجهت نفسها وتحدثت معها بعد اللقاء وحاولت فهم سر الجمود ضد العودة للسينما وأعادت النظر في موقفها وقرأت سيناريو الفيلم وأعجبت به، إلى أن جاء يوم كانت تذهب إلى أحد المهرجانات ووجدت شخصا يجلس بجانبها في الطائرة ووجدته المخرج سامح عبد العزيز الذي قال لها “ربنا عملها”، وبالفعل تم تقديم الفيلم عام 2012 وهو يُعد من التجارب السينمائية المميزة التي تجمع بين الدراما العائلية والكوميديا الاجتماعية.

الفنانة الراحلة سميحة أيوب

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها: رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي.

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًا في عديد من الأعمال منها: أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الاطلال.

وتليفزيونيا.. قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها: الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية. نالت سميحة أيوب العديد من تكريمات رئاسية خلال مسيرتها الممتدة.

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