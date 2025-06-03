القاهرة تستعد لعيد الأضحى: مضاعفة عدد العاملين بغرف الطوارئ وحملات مكثفة على أماكن بيع اللحوم

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

استعدادات محافظة القاهرة لعيد الأضحى المبارك

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية (الجزارة) ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها ( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية.

وأشار د. حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن غرفة الطوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا، لتلقي شكاوى المواطنين، ومتابعة الحوادث والإصابات، والتنسيق الفوري مع معاهد السموم بجامعتي القاهرة وعين شمس لتحويل الحالات الحرجة الخاصة بالتسمم أو الابتلاع أو الاستنشاق.

خطة تأمين طبي متكاملة تشمل جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك

وأضاف مدير المديرية أن المديرية أعدّت خطة تأمين طبي متكاملة تشمل جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وتم رفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الحيوية، والأمصال المضادة، وأدوية الطوارئ،والمستلزمات الوقائية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم مضاعفة عدد العاملين بغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية، ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية والفنية، وتجهيز وحدات الطوارئ والعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أن جميع أقسام الطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي حالة.

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أنه سيتم المرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها واستيفائها للاشتراطات الصحية استعدادا لصلاة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة، وتكثيف اعمال مكافحة الحشرات .

كما انه تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

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