الجهات السعودية تنفذ 13 ألف عملية تفتيش ضمن استعداداتها لموسم الحج

تواصل الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل، جولاتها التفتيشية الميدانية ضمن استعداداتها لموسم الحج 1446هـ، حيث نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية أمس، أكثر من (13.998) ألف عملية فحص نتج عنها (1415) مخالفة ميدانية محررة، و(327) مخالفة رصد آلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمعدل امتثال عام بلغ 93%، وذلك بهدف رفع مستوى الامتثال وتقديم خدمات نقل آمنة لضيوف الرحمن، تمكّنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وكشفت الهيئة العامة للنقل أن المخالفات المرصودة تضمنت تشغيل حافلات غير مزودة بدورات مياه عند النقل بين المدن، وسائقين ليس لديهم بطاقة سائق، إلى جانب ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح، ومركبات نقل لا تمتلك بطاقة تشغيل.

وبلغ معدل امتثال نشاط تأجير السيارات (99%)، ونشاط نقل البضائع (97%)، ونشاط الأجرة (86%)، ونشاط النقل المتخصص (92%)، مما يعكس مدى التزام المرخصين والمستفيدين للأنظمة المعتمدة من الهيئة.

وتمركزت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة، في أكثر من (50) موقعًا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعملون يوميًا لضمان تقديم خدمة آمنة لضيوف الرحمن، والتأكد من التزام كافة المرخصين للأنظمة.

ودعت الهيئة الجميع بتقديم ملاحظاتهم أو أي شكاوى تخص قطاع النقل عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

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