الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجهات السعودية تنفذ 13 ألف عملية تفتيش ضمن استعداداتها لموسم الحج

مكه،فيتو
مكه،فيتو

 تواصل الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل، جولاتها التفتيشية الميدانية ضمن استعداداتها لموسم الحج 1446هـ، حيث نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية أمس، أكثر من (13.998) ألف عملية فحص نتج عنها (1415) مخالفة ميدانية محررة، و(327) مخالفة رصد آلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمعدل امتثال عام بلغ 93%، وذلك بهدف رفع مستوى الامتثال وتقديم خدمات نقل آمنة لضيوف الرحمن، تمكّنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

 

وكشفت الهيئة العامة للنقل أن المخالفات المرصودة تضمنت تشغيل حافلات غير مزودة بدورات مياه عند النقل بين المدن، وسائقين ليس لديهم بطاقة سائق، إلى جانب ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح، ومركبات نقل لا تمتلك بطاقة تشغيل.

وبلغ معدل امتثال نشاط تأجير السيارات (99%)، ونشاط نقل البضائع (97%)، ونشاط الأجرة (86%)، ونشاط النقل المتخصص (92%)، مما يعكس مدى التزام المرخصين والمستفيدين للأنظمة المعتمدة من الهيئة.

وتمركزت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة، في أكثر من (50) موقعًا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعملون يوميًا لضمان تقديم خدمة آمنة لضيوف الرحمن، والتأكد من التزام كافة المرخصين للأنظمة.

ودعت الهيئة الجميع بتقديم ملاحظاتهم أو أي شكاوى تخص قطاع النقل عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية المدينة المنورة مكة المكرمة والمدينة المنورة

مواد متعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: الاستجابة لضوابط الحج أمر شرعي لهذا السبب

من تحت القصف إلى الأراضي المقدسة، وصول الدفعة الثانية من ذوي شهداء غزة لأداء مناسك الحج (صور)

التضامن تثمن جهود السلطات السعودية في التنظيم المميز لموسم الحج

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

بيان رسمي، بيراميدز يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وصول أصحاب شركة المقاولات المتورطة بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر الثقافة بالأقصر إلى النيابة

رحلت بعد 70 سنة فن، تفاصيل الحوار الوحيد بين السيسي وسميحة أيوب

ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

كيف أعاد فيلم "تيتة رهيبة" سميحة أيوب للسينما بعد قطيعة طويلة؟

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية