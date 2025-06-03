السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 273 لسنة 2025.

وينص القرار على “يُنقل الإشراف الإدارى على المساحتين المبينتين فيما بعد، ناحية محافظة الإسكندرية، إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما فى المشروعات المبينة قرين كل منهما، وذلك نقلًا من إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهما: مساحة 52.78 فدان تقريبًا تعادل 221704م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف ( أ ) ؛ لاستخدامها فى توسعات شركة الإسكندرية للبترول. مساحة 28 فدان تقريبًا تعادل 118022م2، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، ويرمز لها بالحرف ( ب ) ؛ لاستخدامها كحرم آمن للمنشآت والخطوط البترولية بالمنطقة”.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

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