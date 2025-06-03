السيطرة على حريق مدرسة دولية قبل امتحان الإعدادية بالإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل في مسرح مدرسة خاصة بنطاق قسم المنتزة ثالث شرق محافظة الإسكندرية، وأتت النيران على الدور الأخير بالمدرسة، وذلك دون خسائر بشرية أو إصابات.

حريق مسرح مدرسة

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت اخطارا من قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بورود بلاغ بحريق هائل في مدرسة فيوتشر بنطاق القسم، علي الفور توجهات قوة من القسم بصحبة قوات الحماية المـدنية وسيارات الإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المـدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى باقي طوابق المدرسة، وتم أرجاء امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة نصف ساعة فقط عقب السيطرة علي الحريق.

وأوضحت إدارة المدرسة أنه نشب حريق بمسرح مدرسة خاصة وتدخلت قوات الدفاع المدني ورجال المدرسة وتم السيطرة على الحريق، ولا توجد أي خسائر بشربة ناتجة عن الحريق، وأنه لن تتأثر العملية التعليمية بهذا الحريق.

وجرة تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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