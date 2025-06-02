الثلاثاء 03 يونيو 2025
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بروتوكول تعاون بين مصر للبترول وبوتاجاسكو لتوصيل وتوزيع الغاز لتسويق زيوت مصر للبترول

أثناء توقيع بروتوكول
أثناء توقيع بروتوكول التعاون، فيتو
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فى إطار التعاون المشترك مع الشركات الشقيقة والاستفادة من موارد قطاع البترول تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مصر للبترول وشركة بوتاجاسكو لتوصيل وتوزيع الغاز لتسويق زيوت مصر للبترول حيث تمتلك شركة بوتاجاسكو العديد من المنافذ بمواقع إستراتيجية وذلك للاستفادة من موارد الشركتين وتبادل الخبرات فى مجال تسويق المنتجات. 


 تم الاتفاق على أن تقوم شركة بوتاجاسكو بتوزيع زيوت مصر للبترول حصريًّا من خلال منافذها البيعية ولخدمة العاملين بقطاع البترول، وتضمن البروتوكول أيضًا الاستفادة من الأصول المملوكة للشركتين في تعظيم نشاطهما. 


وقد وجه المهندس محمد ماجد رئيس مصر للبترول بالاتفاق مع المهندس محمود صالح رئيس شركة بوتاجاسكو بعقد دورات تدريبية للعاملين بشركة بوتاجاسكو لبرامج إدارة المنافذ البيعية وفن البيع في منار مصر للبترول وذلك ضمانًا لنجاح البروتوكول المشترك بين الشركتين. 

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