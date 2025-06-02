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رياضة

تشيلسي الإنجليزي يعلن عن أول صفقة في الميركاتو الصيفي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع داريو إيسوجو، لاعب وسط فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

تفاصيل تعاقد تشيلسي مع داريو إيسوجو

وأصدر تشيلسي بيانًا، كشف فيه أن لاعب الوسط البرتغالي صاحب الـ 20 عامًا، وقع على عقد لمدة 8 مواسم حتى عام 2033.

وكان إيسوجو قد قضى الموسم الماضي معارا إلى لاس بالماس، وشارك مع الفريق الإسباني في 27 مباراة وسجل هدفًا.

وأصبح اللاعب البرتغالي أول صفقات تشيلسي للموسم الجديد.

ويستعد تشيلسي للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع في المجموعة الرابعة التي تضم الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.

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تشيلسي الإنجليزي تشيلسي نادي تشيلسي داريو إيسوجو سبورتنج لشبونة

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