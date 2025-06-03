علشان تعيد وسط أهلك، تشغيل قطارات جديدة على خط القاهرة أسوان في هذه المواعيد

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد، تشغيل قطارات وتعديل بعض المواعيد بداية من غد الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 لخدمة الركاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

على صعيد آخر قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بتشكيل فريق متابعة من الآن وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك يعمل على عدد من الاتجاهات منها متابعة حركة بيع التذاكر ومتابعة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة وزير النقل لتشغيل السكك الحديدية

وشدد وزير النقل الفريق كامل الوزير على إعداد تقرير يومي عن التشغيل يتم تقديمه له لمتابعة تشغيل القطارات ومستوى الخدمات وما توجهة السكك الحديدية من تحديات على مستوى التشغيل.

تعديل ليوم واحد

وقررت الهيئة تشغيل قطار تالجو إضافي رقم 2050 من القاهرة إلى أسوان يوم 4 / 6 / 2025 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:10 ويصل أسوان الساعة 9:30 صباح اليوم التالي كالجدول المرفق.



كما قررت الهيئة تبكير جدول القطار المخصوص رقم 1946 (ثانية مكيفة) القاهرة / أسوان يوم 5 / 6 / 2025 فقط (وقفة عيد الأضحى المبارك) حتى يتمكن جمهور الركاب من الوصول إلى الوجه القبلي قبل صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 5:15 طبقًا للجدول المرفق.

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