الخارجية: العلاقات المصرية الإيرانية أفضل من أى وقت مضى

قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية:"زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر تعد الثالثة له في غضون 8 أشهر، والعلاقات المصرية الإيرانية في نسق تصاعدي وتشهد زيادة في التواصل".

أهمية تطوير العلاقات بين مصر وإيران

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": إيران طرف فاعل في المنطقة ومصر دولة محورية وبالتالي من الأهمية تطوير العلاقات بين البلدين، وهناك رغبة مشتركة في زيادة التعاون بين القاهرة وطهران.

ولفت إلي أن مصر وإيران يعملان على مواصلة التعاون بين البلدين، واليوم كان هناك حديث مشترك بين وزيري الخارجية بشأن تطوير العلاقات.



المباحثات بين وزيري الخارجية المصري والإيراني

وأشار إلي أن لقاء الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الإيراني ناقش الملف النووي وتطورها مع أمريكا، وملف غزة، وتم إثارة ملف أمن ملاحة البحر الأحمر كأحد الموضوعات الرئيسية وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلعه لاستقرار الملاحة البحرية في البحر الأحمر خاصة أن مصر تخسر 800 مليون دولار سنويا بسبب اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد العلاقات المصرية الإيرانية في نسق تصاعدي وهناك خطوات ملموسة ستتخذ خلال الفترة المقبلة تؤكد على أننا ماضون في تطوير العلاقات بما يخدم الشعبين المصري والإيراني، وزيادة التبادل التجاري ودعم الاستثمارات وهناك فرص واعدة لضخ الاستثمارات الإيرانية في مصر وزيادة التدفق السياحي الإيراني لمصر.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.