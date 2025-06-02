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أخبار مصر

منها مقترح البكالوريا، رفعت فياض يكشف عن 6 قرارات مهمة لوزير التعليم

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض، فيتو
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قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن وزير التربية والتعليم اليوم أعلن اليوم نتائج الجهد الذي تم على مدار عام بدءًا من تقليل كثافة الفصول وتخفيف عدد المواد في الثانوية العامة لتصبح 5 مواد فقط، وزيادة أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وتطورات مقترح البكالوريا.

 

موافقة أولياء الأمور على مقترح البكالوريا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أن 88% من أولياء الأمور يؤيدون مقترح الثانوية البكالوريا، وبعد الموافقة على المشروع من البرلمان سيطبق بدءًا من العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي.
 

 

نماذج أسئلة الثانوية العامة

وأشار: نماذج الأسئلة للثانوية العامة، فيوجد 12 نموذج للأسئلة يمكن للطالب التدريب عليهم تمهيدًا للامتحان.

 

مصير مادة التربية الدينية 

ولفت:  وزير التربية والتعليم أعلن اليوم بأن مادة التربية الدينية في البكالوريا إذا أقرت لا تضاف للمجموع لكن يشترط أن ينجح فيها الطالب بنسبة 70%.

وتابع وزير التعليم أكد على أن الثانوية العامة بنظامها الحالي ستبقى لمدة 3 سنوات فقط في حال تم إقرار نظام البكالوريا.

 

نتيجة الثانوية العامة

وأشار إلى أن وزير التعليم أكد اليوم أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة مرة واحدة لجميع الطلاب.
 

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