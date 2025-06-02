مدينة الأبحاث العلمية تطلق سلسلة توعوية بعنوان العلم والمجتمع لتعزيز الوعي

أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية عن إطلاق مبادرة توعوية جديدة بعنوان "العلم والمجتمع"، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه المدينة لنشر المعرفة العلمية وربط البحث العلمي باهتمامات المواطنين، وتعزيز الوعي بالقضايا العلمية المؤثرة في حياتهم اليومية.

رفع الوعي العام لدى المواطنين بمختلف فئاتهم

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية المبادرات التوعوية التي تطلقها المراكز البحثية والجامعات، مشيرًا إلى أن "العلم والمجتمع" تمثل نموذجًا فاعلًا لدور البحث العلمي في خدمة المجتمع، من خلال تقديم محتوى مبسط وموثوق يُسهم في رفع الوعي العام لدى المواطنين بمختلف فئاتهم.

وتتضمن المبادرة إنتاج سلسلة من الفيديوهات القصيرة التي تتناول موضوعات علمية متنوعة، تُقدم بلغة مبسطة وأسلوب توعوي هادف، من خلال نخبة من الباحثين المتخصصين بمدينة الأبحاث العلمية، وذلك بهدف توصيل المعلومات العلمية للجمهور العام بصورة سهلة وجذابة.

وتنطلق أولى حلقات السلسلة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تخصيصها لموضوعات الإنتاج الحيواني، وتحديدًا الجوانب المتعلقة بأضحية العيد، مثل أسس اختيار الأضحية، ونصائح التعامل معها، والإرشادات الصحية الواجب اتباعها، وذلك بما يُسهم في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، تتعاون الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مع مدينة الأبحاث العلمية في نشر فيديوهات هذه السلسلة على منصاتها الرسمية، بهدف تعظيم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

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