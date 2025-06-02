برشلونة ينافس النصر السعودي على ضم نجم ليفربول

دخل نادي برشلونة الإسباني في محادثات أولية مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

لويس دياز في حسابات برشلونة والنصر السعودي

وكتب فلوريان بليتينبيرج، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، على حسابه بـ"إكس": "لويس دياز أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، على الرغم من التكلفة الإجمالية المرتفعة والمشكلات المستمرة المتعلقة بتسجيل اللاعبين".

وأضاف: "جرت محادثات أولية بالفعل بين دياز وبرشلونة بشأن الصفقة، كما أن الاهتمام القادم من السعودية لا يزال قائمًا وبدرجة كبيرة من الجدية".

يذكر أن لويس دياز ارتبط بالانتقال إلى النصر السعودي، كخطوة قد تقنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتجديد عقده مع العالمي.

ويرتبط لويس دياز بعقد مع نادي ليفربول حتى صيف 2027.

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