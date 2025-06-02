جامعة سوهاج تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية وأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حاجة الجامعة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ذات الكادر الخاص، وذلك بكليتي طب وجراحة الفم والأسنان وكلية الحقوق، موزعة كالآتي ٥ مدرس و١٠ مدرس مساعد و١٠ معيد بأقسام بيولوجيا الفم، وبثالوجيا الفم، خواص المواد، العلاج التحفيزي والاستعاضة، وذلك بكلية طب وجراحة الفم والاسنان، بالإضافة إلى عدد ٢ معيد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.

جامعة سوهاج تعلن عن حاجتها لوظائف أعضاء هيئة التدريس وشغل عدد من الوظائف القيادية

وأضاف أمير القاضي مدير إدارة الموارد البشرية أن الجامعة تعلن أيضا عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف التخصصية القيادية، وهم كالآتي مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، مدير عام العلاقات العامة، أمين كلية الطب البشري، أمين كلية التربية الرياضية، أمين كلية الهندسة، وأمين كلية الزراعة.

والجدير بالذكر أنه على الراغبين في الحصول على الوظائف، التقدم بطلب باسم رئيس جامعة سوهاج، علي النموذج المعد لذلك بإدارة الموارد البشرية بالإدارة المركزية بمقر الجامعة القديم، وذلك بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة طبقا للإعلان المنشور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.