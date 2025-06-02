الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية وأعضاء هيئة التدريس

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حاجة الجامعة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ذات الكادر الخاص، وذلك  بكليتي طب وجراحة الفم والأسنان وكلية الحقوق، موزعة كالآتي  ٥ مدرس و١٠ مدرس مساعد و١٠ معيد بأقسام بيولوجيا الفم، وبثالوجيا الفم، خواص المواد، العلاج التحفيزي والاستعاضة، وذلك بكلية طب وجراحة الفم والاسنان، بالإضافة إلى عدد ٢ معيد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.

جامعة سوهاج تعلن عن حاجتها لوظائف أعضاء هيئة التدريس وشغل عدد من الوظائف القيادية

وأضاف أمير القاضي مدير إدارة الموارد البشرية أن الجامعة تعلن أيضا عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف التخصصية القيادية، وهم كالآتي مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، مدير عام العلاقات العامة، أمين كلية الطب البشري، أمين كلية التربية الرياضية، أمين كلية الهندسة، وأمين كلية الزراعة.

 

والجدير بالذكر أنه على الراغبين في الحصول على الوظائف، التقدم بطلب باسم رئيس جامعة سوهاج، علي النموذج المعد لذلك بإدارة الموارد البشرية بالإدارة المركزية بمقر الجامعة القديم، وذلك بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة طبقا للإعلان المنشور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة الموارد البشرية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جراحة الفم والأسنان رئيس جامعة سوهاج ربية أعضاء هيئة التدريس

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد المدرسة المصرية اليابانية ويفتتح حديقة الزهور بجهينة

محافظ سوهاج يتفقد محطتي مياه جزيرة شندويل وصرف صحى المراغة

محافظ سوهاج يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية (صور)

انهيار جزئي بمنزل دون خسائر في الأرواح بسوهاج

للتأكد من الاشتراطات الصحية، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية بسوهاج

الأربعاء، حملة للتبرع بالدم بـ مستشفى أخميم المركزي فى سوهاج

محافظ سوهاج يفتتح منفذ حياة كريمة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتاح قصر ثقافة أخميم في سوهاج بالطبل البلدي والمزمار (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

صدام بين الأهلي والزمالك على طاولة اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الأجانب، ومرتجي يعلق

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

أقنعة أوكسجين وأدوات إضاءة، مفاجأة جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

بسبب تجاوزات الجماهير، محمد مصيلحى يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندرى

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بدع الحجيج، خالد الجندي يحذر ضيوف الرحمن من هذا الأمر في يوم عرفة (فيديو)

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بتوتر العلاقة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية