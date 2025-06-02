النقل تناشد مستخدمي الطريق الدائري تجنب هذه الظواهر والسلوكيات السلبية

ناشدت وزارة النقل المواطنين مستخدمي الطريق الدائري المشاركة معها في التوعية من عدد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق، بما يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين والإضرار بالبيئة.

وجاء ذلك بعد انطلاق التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي، والذي يأتي في إطار خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وفي ضوء تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT بطول 113 كم كأحد مشروعات النقل الجماعي الكهربائي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لمستخدمي الطريق الدائري.



وفي بيان أصدرته الوزارة ناشدت مستخدمي الطريق الدائري بـ:

1. عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي والمتواجد بالحارة اليسرى بكل اتجاه من الطريق والالتزام بالسير في الحارات الأخرى للطريق وحيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة للمركبات التي تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري وذلك بهدف الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجديدة والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات بحارة الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى دعم الانضباط المروري.

2. العبور الى الجانب الاخر من الطريق وإلى محطات مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال كباري المشاة أو الانفاق المخصصة لذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

3. عدم القاء أو حرق القمامة على الطريق الدائري أو في مسار الأتوبيس الترددي لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والمحافظة على البيئة

4. عدم السير عكس الاتجاه سواء على الطريق الرئيسي أو منازل ومطالع الطريق.

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