نجم الهلال السعودي على رادار مانشستر يونايتد

يدرس نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع نجم فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميتروفيتش ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد

ويتعلق الأمر بـ الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، الذي بات قريبًا من الرحيل عن الفريق السعودي قبل بداية الموسم الجديد.

وقالت إذاعة "توك سبورت" إن 3 أندية إنجليزية تراقب موقف ميتروفيتش في الهلال، تمهيدًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويأتي مانشستر يونايتد على رأس تلك الأندية، بالإضافة إلى وست هام يونايتد وإيفرتون، فيما لا يفكر فولهام في استعادة مهاجمه السابق.

ويبحث "الشياطين الحمر" عن صفقة جديدة في قلب الهجوم، بعد فشل محاولات ضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون، وفيكتور أوسيمين من نابولي.

كما تبدو فرص اليونايتد في ضم فيكتور جيوكيريس صعبة للغاية، في ظل رغبة المهاجم السويدي في اللعب ببطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.

40 مليون يورو ثمن ميتروفيتش

من جهته، لا يمانع الهلال، رحيل مهاجمه الصربي، لكنه ينتظر وصول المهاجم الجديد أولًا، ويبدو الأقرب هو فيكتور أوسيمين من نابولي.

وفي تلك الحالة، فإن "الزعيم" مستعد لبيع ميتروفيتش مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بحسب "توك سبورت"، كما لا يمانع إعارته.

ميتروفيتش نفسه يرغب في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، ولو كلفه ذلك تقديم بعض التنازلات.

يذكر أن ميتروفيتش انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني، ليسجل 68 هدفًا في 79 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.