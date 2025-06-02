وزير الثقافة: موظفون يتقاضون 140 مليون جنيه سنويا ولا يذهبون إلي أعمالهم منذ 7 سنوات

نفي الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إغلاق عدد من قصور الثقافة، موضحا أن ما تم إغلاقه هو شقق مستأجرة حيث إن هناك 120 شقة علي مستوي الجمهورية بمساحات تتراوح من 20 إلى 80 مترا ليست ملكا الوزارة بها نحو 1200 موظف، يحصلون علي مبالغ من 120 إلي 140 مليون جنيه سنويا، وبعضهم لا يذهب إلي أعمالهم منذ 7 سنوات، فضلا عن أن هناك شققا مغلقة منذ 30 عاما وتحولت إلى مخازن، مشيرا إلى أنه لن يضار أي موظف ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخرى قريبة من محل إقامتهم.



قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية

وتابع هنو إن هذه ليست قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية.. متابعا أن الثقافة تكاملية يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولابد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة مثل أي مهنة.

وكشف وزير الثقافة عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديد بعد العيد والعام القادم سنفتتح 11 قصر أخر، كما أن الوزارة تعمل علي تطوير 500 قصر ثقافة.

حوار مجتمعي بإغلاق عدد من قصور الثقافة

كان الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ قال في بداية اجتماع اللجنة أن هناك بعض المشكلات والقرارات تمت بدون حوار مجتمعي بإغلاق عدد من قصور الثقافة في عدد من المحافظات قائلا أن قصور الثقافة هي منبع الوعي ووجودها هام جدا.

وفي تعقيبه علي كلمة الوزير قال د موضوع ان العاملين لا يذهبون اي عملهم فهذا الأمر تتحمله الحكومات المتعاقبة.

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