نديم إلياس: قطاع الطباعة والتغليف بوابة للصادرات ونستهدف نموا سنويا بنسبة 10%

أكد المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة، أن المجلس يضع نصب عينيه هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% في صادرات القطاع، انطلاقًا من الإيمان بدور الطباعة والتغليف كأحد المحركات الحيوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأضاف إلياس، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA، المقامين تحت رعاية وزارتي الصناعة والبيئة، أن قطاع الطباعة والتغليف يمثل الواجهة الأمامية للصادرات المصرية، حيث يُعد التغليف هو الانطباع الأول الذي تتركه المنتجات لدى المستهلكين في الأسواق الخارجية، ما يجعله عنصرًا محوريًا في تحسين صورة المنتج وتعزيز فرص تسويقه.



وأشار إلى أن العديد من القطاعات التصديرية الرئيسية مثل الصناعات الغذائية والدوائية تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير أنظمة التغليف، إدراكًا منها لأهمية هذا العنصر في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن نمو صناعة الطباعة والتغليف ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات إنتاجية متعددة، مثل الصناعات الغذائية، والمشروبات، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات، مؤكدًا أن التغليف لا يقتصر فقط على الحماية، بل يضيف قيمة حقيقية من خلال تحسين الشكل النهائي للمنتجات، وتعزيز وظائفها، ورفع جودتها.

ولفت إلى أن التغليف الجيد لا يساهم فقط في حماية المنتج من التأثيرات الخارجية أثناء عمليات الشحن والتخزين، بل يعمل أيضًا كأداة تسويقية فعالة من خلال التصميمات الجذابة التي توفر معلومات واضحة للمستهلك وتعزز فرص البيع، سواء في السوق المحلي أو الأسواق التصديرية.

وأكد أن قطاع الطباعة والتغليف يسهم بشكل غير مباشر بما يتراوح بين 7 إلى 10% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وهو ما يعكس الدور المحوري لهذا القطاع في دعم النمو الصناعي والاقتصادي للبلاد، مشددًا على أهمية استغلال المعارض الدولية المتخصصة مثل Fi Africa وProPak MENA كمنصات للترويج للفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي تزخر بها الصناعة محليًا وإقليميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.