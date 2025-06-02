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محافظات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاث حالات إخلال بأعمال امتحانات الإعدادية بقنا

امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية بقنا

تابع هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا بمدارس الأشراف الإعدادية بالعسيلية وابنود الثانوية التابعتين لإدارة قنا التعليمية من أجل الرصد الميداني لأي تجاوزات تؤثر على سير أعمال امتحان الشهادة العامة، والاطمئنان إلى تطبيق العدالة ومنح كل طالب حقه دون مجاملة أو التأثير على المجتهد ومنازعة غيره فيما بذله من مجهود.

 التعليم بقنا

و ضبط الوكيل هاتفا محمولا وبعض الأوراق مع أحد الأفراد من غير المكلفين بالعمل في اللجنة  وجاري تحرير المحضر اللازم بمعرفة الجهات المختصة، وكذلك إحالة رئيس لجنة إلى التحقيق لسماحه بدخول إداري من المدرسة الأصلية دون الرجوع الى الإدارة أو المديرية، كما تقرر التحقيق مع إحدى حالات التداول التي تم رصدها بإدارة أبوتشت التعليمية  من غرفة العمليات بالمديرية.

كما شدد الوكيل أثناء مروره على  مدرسة العسيلية التي تضم  ١٠ لجان، ومدرسة ابنود ١٢ لجنة، على توفير الانضباط في اللجان وضبط النفس عند التعامل مع  الطلاب للحفاظ على هدوء اللجنة والتصدي لأي شغب.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا  تفقد لجنة مدرسة قنا الثانوية بنات والتي تستقبل طالبات مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات لمتابعة إجراءات تأمين اللجنة ومناسبة أسئلة امتحان مادة العلوم لما تم التدريب عليه من أسئلة وعدم وجود أي شكاوى تتعلق بالامتحان أو تجهيزات اللجنة من مراوح ومبردات مياه  .

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