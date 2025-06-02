الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان طلاب الأدبي للشهادة الثانوية

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان طلاب الأدبي

 تابع الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، أعمال اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية،  بلجنتي معهد بنين برج العرب، ومعهد فتيات الشعراوى  بإدارة غرب التعليمية.

المعاينة تحدد هوية ضحايا انفجار سيارة محملة بالوقود على طريق الواحات

وزيرة البيئة: قانون المحميات الطبيعية يحتاج لتعديلات لمواكبة المستجدات

وأدى طلاب القسم الأدبي امتحانات مادتي اللغة الفرنسية، والإنشاء، في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية.

 واطمأن الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب.

وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة سعدية الشربيني، موفدة قطاع المعاهد، لجنة معهد فتيات القويري، حيث أثنت على مستوى الانضباط والالتزام الملحوظ داخل اللجان، مؤكدة على وعي الطالبات وحرصهن على تطبيق التوجيهات بدقة.

كما واصلت غرفة عمليات امتحانات بالمنطقة متابعة سير الامتحانات بشكل دوري، لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهرية الإسكندرية الأزهرية الاسكندرية برج العرب

مواد متعلقة

المعاينة تحدد هوية ضحايا انفجار سيارة محملة بالوقود على طريق الواحات

وزيرة البيئة: قانون المحميات الطبيعية يحتاج لتعديلات لمواكبة المستجدات

أطباء بلا حدود: عشرات الفلسطينيين يسقطون قتلى في مواقع توزيع المساعدات

الأكثر قراءة

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

التحقيقات: مدير مطعم مدينة نصر فلسطيني يعيش في مصر منذ 4 أعوام بإقامة منتهية

بعثة أسر شهداء الشرطة تغادر مطار القاهرة لأداء فريضة الحج (صور)

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

«كفتة ولحمة ورز»، التعليم توفر وجبات ساخنة لطلاب المدارس

خدمات

المزيد

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية