رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان طلاب الأدبي للشهادة الثانوية

تابع الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، أعمال اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنتي معهد بنين برج العرب، ومعهد فتيات الشعراوى بإدارة غرب التعليمية.

وأدى طلاب القسم الأدبي امتحانات مادتي اللغة الفرنسية، والإنشاء، في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية.

واطمأن الدكتور عبدالعزيز أبوخزيمة على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب.

وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة سعدية الشربيني، موفدة قطاع المعاهد، لجنة معهد فتيات القويري، حيث أثنت على مستوى الانضباط والالتزام الملحوظ داخل اللجان، مؤكدة على وعي الطالبات وحرصهن على تطبيق التوجيهات بدقة.

كما واصلت غرفة عمليات امتحانات بالمنطقة متابعة سير الامتحانات بشكل دوري، لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

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