الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فقدنا الحب والحكمة والسند، رسالة مؤثرة من شهيرة لـ محمود ياسين في ذكرى ميلاده

شهيرة ومحمود ياسين
شهيرة ومحمود ياسين

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحيي فيه ذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان محمود ياسين.

 

وقالت شهيرة: "وحشتني ووحشني وجودك في حياتنا أنا وأولادك، في يوم ميلادك بدعي ربنا في الأيام المباركة أن ينور قبرك زي ماكنت بتنور حياتنا، فقدنا الحب والحكمة والسند والاحتواء تمر السنين ويزداد شعوري بالفقد عظيم.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء.

 

 

وتخرجت شهيرة من معهد الفنون ‏المسرحية، وبدأت علاقة شهيرة بالفن عندما كانت تدرس في الصف الأول الإعدادي، حيث تم اختيارها لتشارك في مسرحية بعنوان "أم جلال" التي تقدمها فرقة المدرسة بمناسبة انتهاء العام الدراسي، ولكن تعرضت بطلة المسرحية لوعكة صحية شديدة خلال أحداث المسرحية، وبعد إلحاح شديد منها وافق أساتذتها على إسناد الدور لها وإذا بها تتألق وتصبح نجمة العرض المسرحي، مما أهلها أيضا لكي تصبح بطلة العروض المسرحية بالمدرسة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي الأول الإعدادي التواصل الاجتماع الصف الاول الاعدادي العروض المسرحية انتهاء العام الدراسي فنانة شهيرة

مواد متعلقة

كم جنى فيلم ريستارت من إيرادات الأحد؟

المشاهد الأولى من فيلم "الست لما" تجمع هذين النجمين

الأكثر قراءة

وزير التعليم: تعديل مناهج العربي والدراسات والدين والرياضيات من ابتدائي وحتى ثانية إعدادي

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

ممدوح عيد يصطحب كأس دوري أبطال أفريقيا إلى اجتماع اتحاد الكرة

توضيح عاجل من التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

تعرف على وجهة السولية بعد الرحيل عن الأهلي

300 متر من طريق الكباش، باحث أثري يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة التنقيب أسفل مبنى الثقافة بالأقصر

خلال ساعات، فيديو إرشادي لطلاب الثانوية العامة لكتابة البيانات ورقم الجلوس

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية