فقدنا الحب والحكمة والسند، رسالة مؤثرة من شهيرة لـ محمود ياسين في ذكرى ميلاده

نشرت الفنانة شهيرة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تحيي فيه ذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان محمود ياسين.

وقالت شهيرة: "وحشتني ووحشني وجودك في حياتنا أنا وأولادك، في يوم ميلادك بدعي ربنا في الأيام المباركة أن ينور قبرك زي ماكنت بتنور حياتنا، فقدنا الحب والحكمة والسند والاحتواء تمر السنين ويزداد شعوري بالفقد عظيم.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء.

وتخرجت شهيرة من معهد الفنون ‏المسرحية، وبدأت علاقة شهيرة بالفن عندما كانت تدرس في الصف الأول الإعدادي، حيث تم اختيارها لتشارك في مسرحية بعنوان "أم جلال" التي تقدمها فرقة المدرسة بمناسبة انتهاء العام الدراسي، ولكن تعرضت بطلة المسرحية لوعكة صحية شديدة خلال أحداث المسرحية، وبعد إلحاح شديد منها وافق أساتذتها على إسناد الدور لها وإذا بها تتألق وتصبح نجمة العرض المسرحي، مما أهلها أيضا لكي تصبح بطلة العروض المسرحية بالمدرسة.

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