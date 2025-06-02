"عشنا ساعات صعبة"، نائب عن الأسكندرية يحكي ما تعرضت له المدينة من عواصف

أشاد النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية ومحافظة الإسكندرية، في التعامل مع موجة العواصف والأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية فجر السبت الماضي.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "أنا من الإسكندرية، وأود أن أقول إنه ليس من سمع وقرأ كمن رأى بعينه، فقد قيل وكتب اللي حصل في إسكندرية، لكن الواقع أمر ما يتوصفش، كنا بنسمع عن الأعاصير العاتية ونقرأ عنها، وهذا رأيناه بأم أعيينا عاصفة عاتية قاسية".

وتابع: "لأول مرة نشوف إدارة أزمة بمعناها الحقيقي، كان ممكن نقعد أسبوعين تلاتة في هرجلة نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة، لكن ما حدث هو أن الطلبة راحوا امتحاناتهم بعد ساعات وكأن مفيش حاجة، رغم أن البلد اتقلب كيانها فجرًا".

وتابع النائب واصفًا الأجواء التي عاشها أهالي الإسكندرية: "احنا عشنا ساعات صعبة لدرجة لو فتحت شباك البلكونة هيتخلع مني، أنا عمري 67 سنة أول مرة أشوف الريح اللي طول عمري كنت أسمع عنها".

واستكمل: "كنا دايمًا فشلة في موضوع إدارة الأزمة، لكننا بالفعل نجحنا أمام تجربة الأمطار بالإسكندرية، وهذا يدفعني لتوجيه الشكر إلى الفريق أحمد خالد محافظة الإسكندرية وكافة مساعديه ونواب مجلسي النواب والشيوخ، لأن بعد ساعات قليلة استيقظ الأهالي كأن مفيش حاجة حصلت خالص".

الأمطار تم إهدارها دون الاستفادة منها

وتحدث النائب في كلمته: "مساحة الإسكندرية 2818 كيلو متر مربع، وكمية الأمطار التي تساقطت في هذه الليلة لا تقل عن 40 مل ولا تتعدى 300 أو 400 مليون متر مكعب مياه، تم إهدارها دون الاستفادة منها، وهنا أطرح سؤالي لوزيرة البيئة: ازاي في ظل الشح المائي الذي نعاني منه يمكن الاستفادة من كل نقطة مياه؟، فقد سحبت عشرات من سيارات الشفط الأمطار وتم تفريغها في البحر، نريد أن نعرف ما خطة الدولة للاستفادة من هذه الأمطار، كما أن هناك طرق جديدة في كيفية إعادة شحن الخزانات الجوفية بمياه الأمطار، فأين هذه المنظومة؟

ووجه شعبان سؤالا آخر لوزيرة البيئة؛ حول تقنية القنبلة المناخية في كيفية خلق منخفض جوي يسحب كل الكتل الهوائية ويجعلها مثل المغناطيس، أين علماؤنا ونحن من هذه التقنية؟.

وفي السؤال الثالث قال نائب الإسكندرية: لم أجد أي إحصاء أو معلومة صحيحة حول كمية المياه المتساقطة كل عام على مصر.

التغيرات المناخية

وأكد اللواء طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، من يومين الاسكندرية وماحدث فيها سببه مباشر لتلك التغيرات المناخية.

وتساءل رسلان: ماذا فعلت الحكومة في قانون المحليات الذي يحتاج إلى نظرة لنوافق على التوصيات الواردة بطلبات المناقشة العامة.

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