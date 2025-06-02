الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

طالبة بالشهادة الإعدادية في الأقصر: امتحان العلوم اتسرب وغيروه (فيديو)

طلبة الصف الثالث
طلبة الصف الثالث الاعدادي

قدمت «بوابة فيتو» بثا مباشرا من محيط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بوسط مدينة الأقصر، لرصد آراء طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي حول تأدية امتحاني مادة العلوم ومادة التربية الفنية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر 

وانتهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2025 من تأدية امتحاني العلوم والرسم في تمام الساعة 1.30 ظهرا من اليوم الإثنين، والتي جاءت صعبة للغاية بالنسبة لمادة العلوم بينما امتحان التربية الفنية كان سهلا.

وخلال البث المباشر الذي أجرته بوابة «فيتو» أكدت إحدى طالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الأقصر أن امتحان مادة العلوم تم تسريبه مع بدء الامتحان وبعد مرور 5 دقائق تم تغيير الامتحان للمدرسة بالكامل وكان صعبا للغاية.

كان عقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا، ضم مديري العموم ومديري المراحل التعليمية، لمناقشة خطة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية لوضع أسئلة الامتحانات، وفقًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددًا على أن تكون الأسئلة متنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

وأشار إلى ضرورة متابعة جاهزية المدارس من حيث المقاعد وتجهيزات الفصول، بما يضمن راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في المدارس التي تحتاج إلى تدخل قبل انطلاق الامتحانات.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية النظافة العامة داخل المدارس، سواء في الفصول أو دورات المياه أو ساحات المدارس، مشيرًا إلى أن توفير بيئة نظيفة ومنظمة ينعكس على نفسية الطلاب ويسهم في تهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات بهدوء وانضباط، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي الاستعدادات في مختلف الإدارات التعليمية، لضمان خروج موسم الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمستوى المحافظة التعليمي.

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