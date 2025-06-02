توضيح عاجل من التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا

كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة استطلاع طلبة الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم يؤيدون تطبيق مقترح البكالوريا المصرية بنسبة 88%، وسيتم إرسال المقترح إلى مجلس النواب وفي حالة الموافقة عليه سيتم تطبيقه على طلبة الشهادة الإعدادية المتواجدون بالصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسى الجارى.

وزير التعليم: 88% من أولياء الأمور يؤيدون مقترح البكالوريا وسيكون اختياريا

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مقترح البكالوريا سيكون اختياريا بجانب الثانوية العامة.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير بجانب لجان.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة “تم تخفيف مناهج الثانوية العامة منها اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة غير مضافة للمجموع والجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفى اللغة العربية يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، وفي اللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف فى عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفى القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

نظام الثانوية العامة

وتابع عبد الحكم: “فى مادتى الجغرافيا والتاريخ امتحان واحد لطلاب النظامين القديم والجديد، أما فى الأحياء هناك اختلاف بين امتحان طلاب النظام الجديد والقديم بسبب إضافة جزء من الجيولوجيا”.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وبين أن تصحيح العربى واللغة الأولى والتاريخ والجغرافيا والاحصاء والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم فى جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها فى كنترول واحد.

وكشف عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين فى كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات ووضع طلاب النظامين القديم والجديد معا.

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