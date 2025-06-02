قرارات النيابة في حادث انفجار أسطوانة الغاز بالدرب الأحمر

قررت النيابة العامة اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية بشأن الحادث المؤسف الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر، وأسفر عن وفاة ثلاثة أطفال وإصابة آخر.

فتح تحقيق جنائي موسع

قررت النيابة العامة فتح تحقيق شامل حول الحادث لتحديد سبب الانفجار والتأكد من ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال في التعامل مع أسطوانات الغاز.

الاستماع إلى شهادات شهود العيان

تم استدعاء عدد من الجيران والشهود الذين تواجدوا بالقرب من مكان الحادث، وذلك للاستماع إلى أقوالهم ومساعدتهم في فهم ملابسات ما حدث.

استجواب مالك الشقة

تقرر استجواب مالك الشقة والمقيمين بها للتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة المتبعة في استخدام أسطوانات الغاز داخل المنزل.

تشريح الجثث

تم إصدار قرار من النيابة بتشريح جثث الأطفال المتوفين لتحديد سبب الوفاة بدقة، والتأكد من أن الانفجار هو السبب الرئيسي في الوفاة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع 3 أطفال وإصابة آخر بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ القرار اللازم.

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