محافظ قنا يتابع جاهزية المخابز والأسواق استعدادا لعيد الأضحى (صور)

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المخابز وأسواق بيع اللحوم والخضروات والفاكهة بمدينة قنا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها، والتأكد من التزام التجار والمخابز بالضوابط الصحية والرقابية.

استهل المحافظ جولته بزيارة المخبز الآلي بمدينة قنا، حيث اطلع على خطوط الإنتاج وعمليات الإمداد والتوزيع، ووجّه بضرورة توافر كافة المستلزمات بشكل مستمر، مع تنظيم عمليات الإنتاج لضمان توفير الخبز للمواطنين بكميات كافية وجودة مناسبة، وتسهيـل عملية التوزيع بالشكل الأمثل.

كما شدد المحافظ على مسؤولي مديرية التموين بضرورة تكثيف حملات الرقابة على المخابز، والتأكد من الالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الصحية، بما يضمن إنتاج رغيف خبز عالي الجودة، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود العاملين في المخبز وحرصهم على انتظام العمل.

رافق المحافظ خلال جولته كل من حسن القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، ورائد هارون، مدير جهاز حماية المستهلك، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتورة فاطمة الزهراء، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وفي سياق الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الأسواق المتخصصة في بيع اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، للاطلاع على مدى التزام الباعة بالاشتراطات الصحية والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، إلى جانب التأكد من وجود الشهادات الصحية للمنتجات المعروضة.

الالتزام بالإجراءات الصحية والضوابط الرقابية بقنا

ومن جانبه أكد المحافظ خلال جولته على أهمية الالتزام بالإجراءات الصحية والضوابط الرقابية، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش حررت أربعة محاضر لباعة لم يلتزموا بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضر آخر لعدم وجود شهادة صحية سارية، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين وضمان حصولهم على منتجات آمنة وذات جودة.

واختتم محافظ قنا، جولته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال فترة عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات مشددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية ورفع مستوى الوعي المجتمعي لضمان احتفالات آمنة وميسرة بمناسبة العيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.