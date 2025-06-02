التعليم توضح خطة تصحيح امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تخفيف مناهج الثانوية العامة ومنها اللغة الأجنبية الثانية التي اصبحت مادة غير مضافة للمجموع.

وأضاف: “الجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفي اللغة العربية يمتحن طلاب الثانوية العامة امتحان واحد، واللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف في عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفى القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح أن تصحيح العربى واللغة الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم في جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها في كنترول واحد.

وكشف خالد عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين في كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات وضع طلاب النظامين القديم والجديد معا.

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