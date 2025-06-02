الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم توضح خطة تصحيح امتحانات الثانوية العامة

خالد عبد الحكم رئيس
خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة
ads

قال خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تخفيف مناهج الثانوية العامة ومنها اللغة الأجنبية الثانية التي اصبحت مادة غير مضافة للمجموع.

وأضاف: “الجيولوجيا أصبحت جزء بسيط مضاف لمادة الأحياء، وفي اللغة العربية يمتحن طلاب الثانوية العامة  امتحان واحد، واللغة الإنجليزية امتحان واحد يختلف في عدد الأسئلة لطلاب النظام الجديد 42 سؤال وفى القديم 37 سؤال ولكن نفس المواد”.

 

 

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح أن تصحيح العربى واللغة الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء والكيمياء والفيزياء والاحياء والرياضيات التطبيقية والبحتة سيتم في جميع الكنترولات، أما اللغة الثانية وفروع الرياضيات لطلاب النظام القديم والجيولوجيا سيتم تصحيحها في كنترول واحد.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، الرابط وخطوات الحصول

خلال ساعات، التعليم تتيح أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي

وكشف خالد عبد الحكم أنه تم تخصيص لجنتين في كل إدارة تعليمية لجنة بنين ولجنة بنات وضع طلاب النظامين القديم والجديد معا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة اللغة الأنجليزية اللغة الأجنبية الثانية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2025 تخفيف مناهج الثانوية العامة رئيس امتحانات الثانوية العامة نظام امتحانات الثانوية العامة نظام الثانوية العامة

الأكثر قراءة

بالأسماء، مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم بالإسماعيلية

الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة جديدة (فيديو)

مسألة كرامة، الزمالك يستعد لتحرك جديد ضد زيزو

مواعيد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى

بعد تسريب الامتحان الأساسي والبديل، تأجيل مادة الجبر للشهادة الإعدادية بأسيوط للأربعاء المقبل

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

أول ظهور للمصري محمد صبري سليمان منفذ الهجوم على مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي في أمريكا (فيديو)

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية