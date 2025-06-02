محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والاطمئنان على مدى الانضباط داخل اللجان، وتأمين محيطها، فضلًا عن الوقوف على الحالة العامة وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ووفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية.

تهيئة المناخ الملائم لضمان أداء الامتحانات في هدوء ونظام

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجنة مدرسة قنا الثانوية بنات، التي تستضيف طالبات مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، حيث تضم 23 لجنة فرعية بإجمالي 556 طالبة، واطمأن المحافظ على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان، وتوافر كافة سبل الراحة للطالبات، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لضمان أداء الامتحانات في هدوء ونظام.

ومن جانبه أكد المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلات أو طوارئ قد تطرأ أثناء أداء الامتحانات، بما يضمن انتظام سيرها بشكل سلس وآمن.

وأوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 291 لجنة، تستوعب 58 ألفًا و844 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات، من خلال تجهيز اللجان وتوزيع المراقبين والملاحظين، بما يضمن سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والشفافية.

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